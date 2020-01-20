Конституционного Собрания не будет, как его не было последние 27 лет. Очевидно, что будет как в том анекдоте про ползающего в избе безногого кабанчика, когда хозяин на немой вопрос гостя говорит: «Что я идиот, ради тарелки холодца животину губить!». Если перевести на юридический, то разработчики фактически нового Основного закона пересматривать формулировку статьи 15 Конституции не будут. Ведь для этого Собрание пришлось бы созывать, а это в нынешних реалиях нереализуемо.

Вообще, все вопросы, касающиеся внесения изменений в Конституцию РФ, а также принятия новой, урегулированы в её 9-ой главе. Так, согласно ст. 135 Конституции, положения глав 1, 2 и 9 не могут быть пересмотрены самим Федеральным Собранием — то есть российским парламентом.

Если предложение о пересмотре положений гл. 1, 2 и 9 Конституции РФ будет поддержано тремя пятыми голосов от общего числа членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, то в соответствии с федеральным конституционным законом созывается Конституционное Собрание, которое можно охарактеризовать как временный учредительный орган государственной власти Российской Федерации, целью деятельности которого является либо подтверждение неизменности действующей конституции, либо разработка новой, ее принятие или вынесение на референдум.

Таким образом, Конституционное Собрание либо подтверждает неизменность Конституции, либо разрабатывает проект новой, который принимается Конституционным Собранием двумя третями голосов от общего числа его членов или выносится на всенародное голосование. При проведении всенародного голосования Конституция Российской Федерации считается принятой, если за нее проголосовало более половины избирателей, принявших участие в голосовании, при условии, что в нем приняло участие более половины избирателей (ч. 3 ст. 135 Конституции).

Михаил Терещенко/ТАСС

Настоящая интрига в том, что несмотря на то, что положениями Конституции прямо указано на необходимость принятия ФКЗ о Конституционном Собрании, данный закон до сих пор с 1993 года не принят.

Бой за Конституционное Собрание

Попыток его разработать и принять было много. Так ещё в 1993 году депутаты Государственной Думы Геннадий Зюганов, Николай Харитонов, Николай Рыжков, Анатолий Лукьянов, Николай Шаклеин, Владимир Калягин, Юрий Иванов внесли свой законопроект. В соответствии с ним членами Конституционного Собрания являются президент, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, члены Президиума Правительства, судьи Конституционного Суда, судьи — члены президиумов Верховного Суда и Высшего Арбитражного Суда, представители общероссийских объединений (ассоциаций) профессиональных союзов. Судьба законопроекта была печальной, как и у большинства инициатив Геннадия Зюганова: законопроект был снят с рассмотрения Госдумы в связи с отзывом субъектом права законодательной инициативы. Короче, авторы как бы сами передумали.

Прошло пять лет. И в 1998 году некий никому сейчас уже неизвестный депутат Государственной Думы Вячеслав Зволинский, специалист по агроэкологии Нижней Волги, неожиданно придумал и внёс свой законопроект. Затем он также неожиданно свою инициативу отозвал.

Прошло ещё два года и в июне 2000 года депутаты Госдумы Борис Надеждин, Анатолий Лукьянов, Валерий Крюков и (внимание!) молодой депутат Вячеслав Володин разработали очередной закон «О Конституционном Собрании». По этому проекту членами Конституционного Собрания по должности являются президент, члены Совета Федерации, судьи Конституционного Суда, главы Верховного и Высшего Арбитражного Судов РФ. Государственная Дума назначает сто членов Конституционного Собрания из числа депутатов нижней палаты российского парламента. В состав членов Конституционного Собрания, назначаемых Думой, входит также её председатель.

Президент РФ назначает сто членов Конституционного Собрания из числа граждан РФ, имеющих высшее юридическое образование и обладающих признанной квалификацией в области права. Предложения о назначении указанных членов Конституционного Собрания направляются президенту РФ государственными органами, общероссийскими общественными объединениями, юридическими научными и образовательными организациями. Глава государства не может назначать указанных членов Конституционного Собрания из числа депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации. Этот законопроект был Госдумой отклонён.

В сентябре того же года в бой за Конституционное Собрание вступил депутат Госдумы Сергей Ковалев. По его проекту этот орган состоит из 450 народных представителей, избираемых гражданами РФ на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Однако и творение истинного демократа было отправлено Госдумой в мусорную корзину.

Растворились в политической истории

Семь лет было тихо. Пока в 2007 году красный полковник Виктор Алкснис вместе с компанией коллег не решился попытать законодательного счастья с Конституционным Собранием. Однако и он славы не снискал: и он, и законопроект растворились в политической истории страны.

Прошло ещё восемь долгих лет. Предпоследнюю попытку принести России Конституционное Собрание предприняли депутаты Государственной Думы Евгений Федоров и Антон Романов. Это была ещё та, доволодинская, Дума и порой странные несогласованные инициативы в ней проскакивали. На стадии внесения, разумеется. И тоже безуспешно.

16 ноября 2017 года депутатом Госдумы, знаменитым режиссером Владимиром Бортко был внесён новый проект федерального конституционного закона «О Конституционном Собрании Российской Федерации».

Согласно его проекту, его членами по должности являются: президент, члены Совета Федерации, судьи Конституционного Суда, Председатель Верховного Суда Российской Федерации. Помимо этого, Госдумой в Собрание назначаются ещё сто депутатов. Причём в эту группу обязательно входит спикер нижней палаты. Также в состав Конституционного Собрания входит сто членов из числа граждан РФ, имеющих высшее юридическое образование и обладающих признанной квалификацией в области права, которые назначаются президентом. Однако законопроект был оперативно возвращён субъекту права законодательной инициативы с указанием на необходимость получения заключения правительства РФ.

Но уже 5 февраля 2018 года неутомимым депутатом Бортко был вновь внесён в Государственную Думу указанный проект федерального закона — текст законопроекта не изменился. В этот раз к пакету документов при внесении также было приложено отрицательное заключение правительства, в котором, в частности, было указано, что в соответствии с предлагаемым проектом порядком формирования Конституционного Собрания, более двух третей мест будет занято представителями Федерального Собрания, что приведет к не предусмотренной Основным законом фактической передаче российскому парламенту права принятия новой Конституции.

Положение проекта о назначаемых главой государства членов Конституционного Собрания из числа лиц, имеющих высшее юридическое образование и признанную квалификацию в области права, также вызвало возражение кабинета министров, как необоснованно сужающее круг представителей гражданского общества при принятии новой Конституции до юридического сообщества. И где-то примерно 20 марта 2018 года законопроект был направлен на заключение в Правовое управление Госдумы, где, похоже, и сгинул.

Мы проработали — закон не нужен

Интересно, что федеральный конституционный закон «О Конституционном Собрании» — единственный из ФКЗ (перечень которых указан в тексте Конституции РФ) не принят до сих пор. Все остальные были оперативно приняты еще в первое десятилетие после принятия Конституции 1993 года.

При этом, никаких объективных оснований для его непринятия нет. Однако, на рубеже веков в элитах сложился консенсус о неприкосновенности основ российской государственности. Как будто сам факт принятия данного ФКЗ способен был запустить процесс пересмотра основного закона и привести к непредсказуемым последствиям.

Если бы ФКЗ всё же был принят, то сегодня не пришлось бы придумывать хоть как-то юридически оправданное объяснение, что означает «голосование по конституции» вместо установленного референдума. И также не пришлось бы «элегантно» обосновывать верховенство национального законодательства над международным не через 15 статью Конституции, а через 125-ю.

История России всегда развивается по спирали. В 1993 году президент Ельцин созвал Конституционное совещание, сейчас Владимиром Путиным инициирована рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. И сейчас, как и тогда — вместо референдума всенародное голосование.

Юрий Машков/ТАСС

На вопрос: что будет завтра, ответ есть. Ещё в декабре 2011 г. президент Дмитрий Медведев в послании (своем последнем на сегодня) Федеральному Собранию обещал принять закон «О Конституционном собрании». И эта тема вскоре точно так же незаметно растворилась. Когда у новоназначенного руководителя Администрации президента Сергея Иванова в начале 2012 года спросили, где же обещанный закон, он ответил примерно так: президент не поручал подготовить закон о КС, он поручал «проработать вопрос» о таком законе. Мы проработали — закон не нужен.

Вывод такой: президент Владимир Путин ни при каких обстоятельствах не хочет ни формального принятия новой Конституции, ни вообще учредительного процесса - достаточно аккуратных поправок. По-видимому, эти слова для него означают слом государственной преемственности и путь к дестабилизации. Потому при нем Конституционного Собрания, скорее всего, не будет.

А дальше — будет обязательно, но это когда?