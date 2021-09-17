Facebook заблокировал трансляции с УИК в Петербурге за нарушение прав
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
15:18, 18 сентября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Санкт-Петербурге в некоторых участковых избирательных комиссиях включают громкую музыку, и Facebook блокирует видеотрансляции за нарушение авторских прав. Это зафиксировала бывшая глава местного штаба Навального (признан запрещённой в России экстремистской организацией) Ирина Фатьянова. Об этом она сообщила в своём Telegram-канале.
Например, на УИКе 1792 комиссия включила громкую иностранную музыку. Наблюдатели, конечно, оценили музыкальный вкус членов комиссии, но только проблемка есть: Facebook блокирует прямую трансляцию из-за авторских прав, — рассказала Фатьянова.
То же самое она заметила в УИК 1636.
Ранее в Интернете появилась аудиозапись разговора, в котором назвавшаяся главой администрации Шуи Натальей Корягиной говорит собеседнице о том, что нужно делать на выборах. Она требует «исполнения» на сегодняшний день, а собеседница жалуется на полицейского и камеры видеонаблюдения.