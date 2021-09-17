Facebook заблокировал трансляции с УИК в Петербурге за нарушение прав

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наиболее популярный фейк о выборах — видеоролик об обязательной вакцинации сотрудников избирательных комиссий и наблюдателей. После него появились даже слухи о вакцинации избирателей. Об этом сообщил руководитель рабочей группы по общественному наблюдению за дистанционным электронным голосованием координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич, передаёт РИА Новости.

Самый популярный фейк, связанный с выборами, это был смонтированный видеоролик от руководителя Роскомнадзора о том, что все участники избирательного процесса будут вакцинированы в обязательном порядке. Членов УИК, потом пошла информация...