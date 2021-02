Евросоюз призвал немедленно освободить Навального

По мнению Борреля, приговор Навальному противоречит международным обязательствам России в области верховенства закона и фундаментальных свобод.

The sentencing of Alexey @navalny runs counter Russia’s international commitments on rule of law & fundamental freedoms. It goes against the verdict of #ECHR , which ruled this case arbitrary and unreasonable.



I call for his immediate release.