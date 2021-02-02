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Евросоюз призвал немедленно освободить Навального

23:10, 02 февраля 2021 15
Алексей Навальный Алексей Навальный Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Немедленно освободить Алексея Навального призвал верховный представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

По мнению Борреля, приговор Навальному противоречит международным обязательствам России в области верховенства закона и фундаментальных свобод.

Он противоречит вердикту ЕСПЧ, который признал это дело необоснованным. Я призываю к его немедленному освобождению,написал представитель ЕС в своём аккаунте в Twitter.

Во вторник, 2 февраля, Симоновский суд Москвы постановил изменить оппозиционному политику Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на 3,5 года колонии.

Также в поддержку Навального после оглашения приговора выступили президент Франции Эмануэль Макрон, глава МИД Великобритании Доменик Рааб и госсекретарь США Энтони Блинкен.

В этой связи официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что эти выступления являются отрывом от реальности и ангажированностью. Об этом писал NEWS.ru.

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