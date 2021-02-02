Евросоюз призвал немедленно освободить Навального

https://static.news.ru/photo/8bed5c2a-e367-11ea-84ae-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Немедленно освободить Алексея Навального призвал верховный представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

По мнению Борреля, приговор Навальному противоречит международным обязательствам России в области верховенства закона и фундаментальных свобод.

Он противоречит вердикту ЕСПЧ, который признал это дело необоснованным. Я призываю к его немедленному освобождению, — написал представитель ЕС в своём аккаунте в Twitter.

The sentencing of Alexey @navalny runs counter Russiaâs international commitments on rule of law & fundamental freedoms. It goes against the verdict of #ECHR , which ruled this case arbitrary and unreasonable.



I call for his immediate release. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 2, 2021

Во вторник, 2 февраля, Симоновский суд Москвы постановил изменить оппозиционному политику Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на 3,5 года колонии.

Также в поддержку Навального после оглашения приговора выступили президент Франции Эмануэль Макрон, глава МИД Великобритании Доменик Рааб и госсекретарь США Энтони Блинкен.

В этой связи официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что эти выступления являются отрывом от реальности и ангажированностью. Об этом писал NEWS.ru.