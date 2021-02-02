Евросоюз призвал немедленно освободить Навального

Немедленно освободить Алексея Навального призвал верховный представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
По мнению Борреля, приговор Навальному противоречит международным обязательствам России в области верховенства закона и фундаментальных свобод.
Он противоречит вердикту ЕСПЧ, который признал это дело необоснованным. Я призываю к его немедленному освобождению, — написал представитель ЕС в своём аккаунте в Twitter.
The sentencing of Alexey @navalny runs counter Russiaâs international commitments on rule of law & fundamental freedoms. It goes against the verdict of #ECHR, which ruled this case arbitrary and unreasonable.