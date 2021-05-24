Евросоюз осудил «разрушительные и провокационные действия» России

https://static.news.ru/photo/e95c2476-e625-11e9-9f96-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Действия России в Евросовете посчитали разрушительными и провокационными. Лидеры ЕС потребовали прекратить их, так как они незаконны, сообщило РИА Новости со ссылкой на обнародованные выводы европейской встречи в верхах.

Евросовет осуждает незаконные, провокационные и разрушительные действия России против ЕС, его членов и других стран. Евросовет подтверждает единство и солидарность перед лицом этих действий, а также выражает поддержку восточным партнёрам, — сообщили в Совете ЕС.

В частности, они таким образом поддержали Чехию.

При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вопреки недопониманию Россия остаётся ближайшим и самым крупным соседом ЕС, источником торговли и инвестиций.

В итоге лидеры 27 стран ЕС поручили главе дипломатии союза Жозепу Боррелю подготовить доклад об отношениях между ЕС и Россией к плановому саммиту в июне.

29 и 31 мая из Чехии вернутся российские дипломаты, которых сократили по инициативе руководства страны на паритетных началах до уровня «семь дипломатов + 25 техсотрудников».