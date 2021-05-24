Сокращённые российские дипломаты покинут Чехию 29 и 31 мая

https://static.news.ru/photo/ebf4d464-bcdc-11eb-bf9f-96000091f725_660.jpg Фото: Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic/facebook.com

29 и 31 мая из Чехии вернутся российские дипломаты, которых сократили по инициативе руководства страны на паритетных началах до уровня «семь дипломатов + 25 техсотрудников». Об этом РИА Новости сообщил представитель российской дипмиссии.

Могу подтвердить, что сокращаемые сотрудники посольства РФ покинут Чехию двумя группами — 29 и 31 мая, — сказал он.

В аэропорту Праги подтвердили, что на указанные даты забронированы три спецрейса из столицы Чехии в Москву. Данных о пассажирах этих рейсов у аэропорта нет.

В целом к концу месяца российская дипмиссия сократится на 35 дипломатов и 46 работников административно-технического персонала. Из РФ также вышлют часть чешских дипломатов. Москву покинут 16 дипломатов, четыре административно-технических сотрудника. Также из посольства уволят 91 принятого на месте работника.

Чехии в результате ухудшения отношений с Россией светят серьёзные экономические проблемы. Об этом, критикуя действия местных властей, ранее заявил чешский депутат Ян Грнчирж.