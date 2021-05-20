В Чехии раскритиковали власти за ухудшение отношений с Россией

https://static.news.ru/photo/25c40bda-b957-11eb-bb5f-96000091f725_660.jpg Фото: Fotostand / Dostmann/Global Look Press

Чехии в результате ухудшения отношений с Россией светят серьёзные экономические проблемы. Об этом, критикуя действия местных властей, заявил чешский депутат Ян Грнчирж в разговоре с журналистами издания Parlamentní listy.

По словам парламентария, непонятно, почему официальная Прага решилась пойти на открытый дипломатический конфликт, ведь нет никаких доказательств причастности Москвы к взрывам во Врбетице 2014 года, в которых обвиняют российскую сторону. Как считает депутат, Чехия могла быть втянута в игру спецслужб. И это так или иначе связано со сменой власти в США.

Грнчирж заметил, что отношения Чехии с Россией закончатся, скорее всего, надолго, и Прага понесёт серьёзные экономические потери. При этом он поприветствовал участие чешского посла Витезслава Пивоньки в параде Победы.

По поводу последствий конфликта депутат заявил следующее.

Наши пивоварни и промышленные предприятия будут плакать, а смеяться, вне всяких сомнений, будут немецкие. Похоже, мы опять сыграли роль полезных идиотов, как уже случалось несколько раз в истории, для обострения отношений, — сказал парламентарий.

Чехия и США вошли в перечень недружественных России стран. Такое решение было принято ввиду враждебных шагов, которые предприняли главы этих государств. Об этом на пресс-конференции 17 мая заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам руководителя внешнеполитического ведомства, из-за недружественных жестов Москва решила начать выравнивать условия, в которых работают посольства стран на территории друг друга. Соответственно, речь идёт о диппредставительстве Чехии и США в РФ и наоборот.