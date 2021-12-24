«Это глупо»: Путин высказался о затягивании сертификации СП-2

Европа поступает неразумно, препятствуя запуску газопровода «Северный поток — 2», поскольку дополнительные объёмы газа на рынке ЕС снизили бы цену на топливо, заявил президент России Владимир Путин. Он отметил, что от ситуации с сертификацией газопровода страдают не только непосредственные покупатели, но и те, кто не хочет приобретать напрямую, например Украина.

Это ещё и глупо для тех, кто не даёт возможности работать этой системе, потому что дополнительные поступления объёмов газа на европейский рынок безусловно понизило бы цену на бирже, на споте, — сказал он на заседании Госсовета и Совета по науке и образованию.

Говоря об Украине и тех странах, которые причастны к затягиванию процесса, Путин отметил, что цена газа упала бы существенно, если бы он попал на европейский рынок.

Просто сами себе подрезают сук, на котором сидят, — отметил президент.

Он добавил, что страны Европы фактически сами привели к росту цен на топливо, поскольку запустили российский газ в реверс.

Правительство России рассчитывает, что процесс сертификации «Северного потока — 2» завершится к середине 2022 года. Как заявил вице-премьер России Александр Новак, запуск трубопровода мог бы поспособствовать снижению цен на газ для европейских потребителей, однако этого не происходит в том числе из-за политизации проекта и противостояния ему со стороны некоторых стран.