Новак назвал сроки завершения сертификации «Северного потока — 2»

Правительство России рассчитывает, что процесс сертификации «Северного потока — 2» завершится к середине 2022 года. Как заявил в интервью телеканалу «Россия 24» вице-премьер России Александр Новак, запуск трубопровода мог бы поспособствовать снижению цен на газ для европейских потребителей, однако этого не происходит в том числе из-за политизации проекта и противостояния ему со стороны некоторых стран.

Новак напомнил , что трубопровод уже построен и идёт заполнение его ниток технологическим газом. По его словам, газ начнут доставлять потребителям вскоре после принятия всех необходимых решений со стороны Европы.

Летом была подана заявка на сертификацию. <...> Если говорить о тех нормативных актах, которые приняты в Европе, это достаточно длительный процесс. И мы надеемся, что в 2022 году, примерно к середине года, [сертификация] завершится, — сказал вице-премьер.

Ранее зампредседателя фракции Свободной демократической партии в бундестаге Александр граф Ламбсдорфф сообщил, что в случае положительного решения о сертификации оператора СП-2 трубопровод вряд ли подключится к газораспределительной сети в Европе до сентября 2022 года, так как процедура сертификации проекта была приостановлена.