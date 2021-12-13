В Германии назвали новые сроки запуска «Северного потока — 2»

Эксперты считают, что даже в случае положительного решения о сертификации оператора «Северного потока — 2» трубопровод вряд ли получит доступ к газораспределительной сети в Европе до сентября 2022 года. Об этом заявил зампредседателя фракции Свободной демократической партии в бундестаге, эксперт по внешней политике Александер граф Ламбсдорфф, слова которого приводит ТАСС.

Эксперты так или иначе не ожидают доступа трубопровода к сети раньше сентября 2022 года вне зависимости от исхода, даже в случае быстрого положительного развития событий. Так что этот вопрос не является актуальным, — уточнил парламентарий.

Он напомнил, что процедура сертификации проекта была приостановлена, в дальнейшем решение о сертификации примет Федеральное сетевое агентство, после чего его корректность перепроверит Еврокомиссия.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал процесс сертификации «Северного потока — 2» технической и «бюрократической» работой и призвал не забегать вперёд в обсуждении этого вопроса. Он уточнил, что компания выполняет все требования регулятора, комментируя слова главы МИД Германии Анналены Бербок. Та, в свою очередь, заявила, что в настоящее время трубопровод «Северный поток — 2» не соответствует европейскому праву и потому не может быть одобрен.