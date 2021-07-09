Эксперт усомнился в лёгкости диалога РФ и США по кибербезопасности

Положительную сторону телефонных переговоров президентов России и США назвал в интервью RT директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев.
По мнению эксперта, положительная сторона
Была, так сказать, заочная, мегафонная политика или дипломатия, когда сыпались заявления, принимались какие-то односторонние решения, а диалога не было. Будем надеяться, что диалог будет восстанавливаться, — сказал Рогулев.
При этом он сомневается, что диалог по теме кибербезопасности пойдёт легко. При этом важным является уже то, что стороны в принципе не оставляют и пытаются обсуждать данный вопрос.
Потому что до сих пор все предложения России по совместным действиям в области кибербезопасности американцы сами отвергали, — резюмировал эксперт.
Ранее стало известно, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор. Беседа двух лидеров длилась около часа. Путин и Байден высоко оценили работу двух команд после саммита в Женеве. Также стороны коснулись темы кибератак с использованием вирусов-вымогателей.