Эксперт усомнился в лёгкости диалога РФ и США по кибербезопасности

Положительную сторону телефонных переговоров президентов России и США назвал в интервью RT директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев.

По мнению эксперта, положительная сторона заключается в том, что главы двух государств продолжают обсуждать вопросы, затронутые на двустороннем саммите в Женеве. Это важно ещё и потому, что ранее диалога между странами не было.

Была, так сказать, заочная, мегафонная политика или дипломатия, когда сыпались заявления, принимались какие-то односторонние решения, а диалога не было. Будем надеяться, что диалог будет восстанавливаться, — сказал Рогулев.

При этом он сомневается, что диалог по теме кибербезопасности пойдёт легко. При этом важным является уже то, что стороны в принципе не оставляют и пытаются обсуждать данный вопрос.

Потому что до сих пор все предложения России по совместным действиям в области кибербезопасности американцы сами отвергали, — резюмировал эксперт.

Ранее стало известно, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор. Беседа двух лидеров длилась около часа. Путин и Байден высоко оценили работу двух команд после саммита в Женеве. Также стороны коснулись темы кибератак с использованием вирусов-вымогателей.