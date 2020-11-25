Эксперт рассказал о сценарии войны между РФ и США за Крым

https://static.news.ru/photo/bec3e870-2f30-11eb-87c4-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
О том, как будет действовать Россия, если Соединённый Штаты соберутся нанести удар с помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS по Крымскому полуострову, рассказал военный специалист Алексей Леонков.
По его словам, Вашингтон заявляет о HIMARS как об оружии, которому не страшна контрбатарейная борьба.
У нас против реактивного огня противника борьба не контрбатарейная, — уточнил эксперт в интервью порталу mk.ru.
Он рассказал, что Россия сможет с помощью станции радиотехнической разведки вычислит точное место запуска ракет. Потом по ним начнут работать комплексы противовоздушной обороны «Панцирь». Затем по самой установке HIMARS ударят ОТРК «Искандер» и полностью накроют эту позицию. По словам Леонкова, ракеты даже не успеют долететь до российской территории.
Крым стал российским регионом в 2014 году после проведённого на полуострове референдума. За воссоединение с РФ высказались более 96% избирателей Республики Крым и свыше 95% жителей Севастополя. Украина продолжает считать полуостров своей территорией и периодически поднимает вопрос о его возвращении. В Москве на это неоднократно заявляли, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».
Как сообщал NEWS.ru, инцидент с американским кораблём USS John McCain, который пересёк водную границу России в заливе Петра Великого прокомментировали читатели одного из польских новостных порталов. Они посмеялись над вторжением эсминца во внутренние воды РФ назвав это «последними конвульсиями», скорее всего уходящего президента США Дональда Трампа.
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