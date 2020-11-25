Поляки назвали «конвульсиями Трампа» заход эсминца США в российские воды

https://static.news.ru/photo/4a6a42c8-2f24-11eb-bb64-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jim LoScalzo/Global Look Press

Инцидент с американским кораблём USS John McCain, который пересёк водную границу России в заливе Петра Великого прокомментировали читатели одного из польских новостных порталов. Они посмеялись над вторжением эсминца во внутренние воды РФ назвав это «последними конвульсиями», скорее всего уходящего президента США Дональда Трампа.

Слабоватая вышла демонстрация, раз реагируя на «бесправное» требование россиян, они сразу же дали задний ход. / Вошли в чужой двор и сразу же вышли. Почему, если они считают, что у них было право там находиться? / Риторический вопрос: это последние конвульсии Трампа или жесткое вступление в игру Байдена? / Если бы нечто подобное сделали россияне, это назвали бы провокацией, — пишут в комментариях читатели портала Interia.

В США при этом ответили, что USS John McCain проводил «операцию по обеспечению свободы судоходства в заливе Петра Великого». Вашингтон не признаёт наличие границы РФ в этом районе и не соглашается с заявлениями Москвы о том, что залив Петра Великого является исторической бухтой. СССР объявил этот залив частью своих территориальных вод в 1984 году

24 ноября американский эсминец нарушил водную границу РФ на два километра. Нарушение остановил большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов». Экипаж российского корабля предупредил по каналу связи, что протаранит John McCain, если эсминец немедленно не уйдёт в нейтральные воды. Этого оказалось достаточно, чтобы американские военные больше не пытались пересекать водную границу России, сообщал NEWS.ru.