Эксперт: Британия специально «потеряла» секретные бумаги по Defender

Очередной слив со стороны Великобритании по делу о вторжении эсминца HMS Defender в акваторию Чёрного моря доказывает то, что было известно ещё в день инцидента: Лондон, используя провокацию, с самого начала понимал, что делает. А утечка документов высокой секретности и их дальнейшее обнаружение в неожиданных местах уже с британскими спецслужбами случались. Однако в этот раз их «потеряли» специально. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов.

Как отметил Коновалов, позиция Лондона была очевидна с самого начала. Ещё до появления сливов, несмотря на все виляния британского руководства, стало понятно, что приказ о вторжении эсминца был отдан намеренно для того, чтобы корабль прошёл через российские воды, которые в королевстве таковыми не считают.

Ещё британский журналист, находившийся на борту, буквально сдал своё Министерство обороны, сказав, что все были готовы к открытию огня. То есть они сразу понимали, что делали. А история со всеми этими документами — это ещё одно подтверждение того, что руководству королевства не даёт покоя былая слава главного международного интригана, когда страна интриговала против всего мира, и особенно — против России. А документы высокой секретности британских спецслужб уже, бывало, находили в самых неожиданных местах. Но в данном случае, учитывая небольшой временной промежуток, можно сказать, что эти бумаги были специально оставлены, а потом специально открыты и обнародованы. Здесь как раз и проявилась внутренняя борьба различных британских политических сил, — подчеркнул Коновалов.

Ранее сообщалось, что папку с секретными документами нашли возле автобусной остановки в графстве Кент на юго-востоке Англии. Это произошло 22 июня, за день до инцидента с британским кораблём. В бумагах содержатся распечатки из электронных писем и компьютерной презентации. В них говорится, что власти Великобритании приняли решение о проходе своего эсминца вблизи берегов Крыма со следующей целью: королевство намеревалось продемонстрировать поддержку Киеву и показать, что Лондон не боится пользоваться водами, которые считает украинскими.

На сообщение об обнародовании секретных документов по вторжению британского эсминца в Чёрное море отреагировала официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова. Пост на эту тему дипломат написала в своём Telegram-канале, высмеяв при этом британские спецслужбы.

Захарова сказала, что Лондон совершил провокацию, а теперь прикрывает её ложью.