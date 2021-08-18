Экс пресс-секретарь Дмитрия Медведева займётся правами женщин как политик

Бывший пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова, по информации инсайдеров, займётся правами женщин в рамках новой общественной структуры, которую она возглавит. Об этом сообщает портал URA.RU в своём Telegram-канале.

Источники сообщили , что Тимакова может вскоре покинуть пост зампреда ВЭБ.РФ. Таким образом, по их мнению, бывший пресс-секретарь президента России заявила о себе как о самостоятельной общественной фигуре.

Ранее стало известно, что доля самозанятых женщин в Бурятии, Курганской области, Забайкальском крае и на Алтае приближается к 60%. Об этом сообщила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

По её словам, количество женщин в сфере малого бизнеса в целом составляет около 40%, причём они являются собственниками и руководителями бизнеса. Самыми популярными видами деятельности среди самозанятых предпринимательниц являются дизайн, пошив одежды, кулинария, дизайн жилых помещений, маникюрные и парикмахерские услуги, сдача жилья в аренду.