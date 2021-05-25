Экс-посол США в РФ решил поторговаться с Путиным перед встречей с Байденом

https://static.news.ru/photo/1e4a2346-bde2-11eb-8302-96000091f725_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Бывший американский посол в России Майкл Макфол попросил президента России Владимира Путина в качестве жеста доброй воли освободить двух американцев — Тревора Рида, осуждённого за нападение на полицейского, и Пола Уилана, приговорённого к заключению за шпионаж. Такое решение он просит принять в связи с намеченной на 16 июня встречей Путина с Джо Байденом, написал Макфол в Twitter.

Если бы Путин хотел стабильных, предсказуемых, нормализующихся отношений с США, он бы мог освободить несправедливо попавших в заключение американцев Рида и Уилана до встречи с Байденом в следующем месяце, — заявил дипломат.

If Putin wanted a stable, predictable, normalizing relationship with the US, he could release unjustly imprisoned Americans Reed and Whelan before meeting Biden next month. https://t.co/aiKIKCSGRT — Michael McFaul (@McFaul) May 25, 2021

Причиной появления поста стало заражение Рида коронавирусом, о котором экс-посол США узнал от родных американца. По их словам, в Москве заключённому якобы отказали в просьбе сделать прививку.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдёт в Женеве. Об этом ранее сообщили в Кремле.

Тревор Рид был осуждён на девять лет за то, что в 2019 году напал на полицейских. Студент был пьян и поругался на улице с двумя женщинами. Когда они вызвали полицию, Тревор полез в драку с одним из них. Когда его всё же усадили в машину, он напал на сидевшего за рулем сотрудника полиции, что едва не привело к ДТП.

Бывший американский морпех Пол Уилан отсидит в российской колонии 16 лет за шпионаж. Его приговорили к тюремному заключению в июне 2020 года. Официально все подробности дела не раскрывали. ФСБ лишь сообщила, что Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции.