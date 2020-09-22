Посол США в РФ посетил Уилана в мордовской колонии

https://static.news.ru/photo/3a7f91a0-fce9-11ea-94a2-fa163e074e61_660.jpg Пол Уилан Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Посол Соединённых Штатов Америки в РФ Джон Салливан посетил осуждённого за шпионаж гражданина США, Великобритании, Канады и Ирландии Пола Уилана. Он отбывает наказание в одной из колоний Мордовии, рассказали представители дипмиссии Белого дома.

Посол Салливан посещает в российской исправительной колонии гражданина США Пола Уилана, несправедливо осуждённого российским судом во время закрытого судебного разбирательства. Пол Уилан невиновен и должен быть освобождён, чтобы вернуться домой к своей семье в США, — говорится в сообщении посольства в социальной сети Twitter.

Дипмиссия также цитирует Салливана. Он заявил, что рад встрече с Полом, так как Белый дом беспокоится о его здоровье и безопасности.

Я заверил Пола, что мы будем продолжать выступать от его имени до тех пор, пока российское правительство не позволит невиновному американцу вернуться домой, — рассказал дипломат.

Мосгорсуд 15 июня 2020 года приговорил американца к 16 годам колонии строгого режима. Вину свою Уилан не признал, но обжаловать решение отказался.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Москва не ведёт с Вашингтоном переговоров на тему обмена заключёнными, в том числе американца Пола Уилана, осуждённого в России за шпионаж. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что в СМИ регулярно появляются соответствующие сообщения, однако содержащаяся в них информация недостоверна.