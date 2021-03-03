Конгресс США требует освободить осуждённого в РФ американского студента

Резолюцию с призывом освободить американского студента Тревора Рида, признанного в России виновным в нападении на полицейских и приговорённому к сроку в колонии, подготовил комитет по иностранным делам палаты представителей Конгресса США.
На сайте комитета
Соответствующую резолюцию представили конгрессмен-республиканец от штата Техас Авнуст Пфлюгер и лидер республиканце в комитете Майкл МакКол. По их словам, Рид не совершал преступлений, за которые был осуждён, обвинение было политически мотивированным.
По словам конгрессменов, граждан США недопустимо использовать в качестве пешек. Они призывают президента России Владимира Путина освободить Рида.
Американский студент Тревор Рид был арестован в Москве 16 августа 2019 года. В Москве он учился на курсах русского языка, которые ему подарила любимая девушка.
В один из летних вечеров Рид вместе с русскими друзьями сильно напился, ему стало плохо и тогда друзья решили вызвать полицию. Как
В результате американец был осуждён по статье о применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти. 30 июля 2020 года Головинский суд признал Тревора Рида виновным и дал 9 лет колонии.
Ранее NEWS.ru сообщил, что восемь человек пострадали при нападении с ножом в Швеции.