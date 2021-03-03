Конгресс США требует освободить осуждённого в РФ американского студента

https://static.news.ru/photo/0a46f8ea-7c94-11eb-babc-96000091f725_660.jpg Тревор Рид Фото: www.verstov.info

Резолюцию с призывом освободить американского студента Тревора Рида, признанного в России виновным в нападении на полицейских и приговорённому к сроку в колонии, подготовил комитет по иностранным делам палаты представителей Конгресса США.

На сайте комитета сообщается , что подготовленное постановление осуждает практику лишения свободы по политическим мотивам в РФ и содержит призыв к правительству немедленно освободить гражданина США.

Соответствующую резолюцию представили конгрессмен-республиканец от штата Техас Авнуст Пфлюгер и лидер республиканце в комитете Майкл МакКол. По их словам, Рид не совершал преступлений, за которые был осуждён, обвинение было политически мотивированным.

По словам конгрессменов, граждан США недопустимо использовать в качестве пешек. Они призывают президента России Владимира Путина освободить Рида.

Американский студент Тревор Рид был арестован в Москве 16 августа 2019 года. В Москве он учился на курсах русского языка, которые ему подарила любимая девушка.

В один из летних вечеров Рид вместе с русскими друзьями сильно напился, ему стало плохо и тогда друзья решили вызвать полицию. Как пишет МК, молодые люди предположили, что полицейские отвезут парня в больницу. В свою очередь, представители правоохранительных органов заявили, что парень буянил, в результате чего у сотрудников полиции на теле были обнаружены гематомы. Нашли их и у Рида, но материалы дела сообщают, что он получил их, потому что начал биться головой.

В результате американец был осуждён по статье о применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти. 30 июля 2020 года Головинский суд признал Тревора Рида виновным и дал 9 лет колонии.

Ранее NEWS.ru сообщил, что восемь человек пострадали при нападении с ножом в Швеции.