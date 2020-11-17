Экс-полпред президента в УрФО стал вице-президентом «Ростелекома»

https://static.news.ru/photo/5d82f120-28e9-11eb-8b93-fa163e074e61_660.jpg Николай Цуканов Фото: uralfo.gov.ru

Бывшего полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова назначили старшим вице-президентом «Ростелекома» по цифровизации промышленности и лесного хозяйства.

В «Ростелекоме» Николай Цуканов сосредоточится на вопросах и проектах, связанных с цифровизацией промышленности и лесного хозяйства, — говорится на сайте компании.

Цуканов был на государственной службе с 2005 года, когда стал главой муниципального образования «Гусевский муниципальный район» Калининградской области. С 2010 по 2016 год он занимал пост губернатора Калининградской области, после этого его назначили полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе, в 2017 году — помощником президента, а в 2018 году — представителем главы государства в УрФО.

Как писал NEWS.ru, 9 декабря Владимир Путин подписал указ, согласно которому Цуканов освобождается от занимаемой должности. Новым полпредом в УФО станет министр строительства Владимир Якушев. До этого в столице Урала был задержан и обвинён по ст. 275 УК РФ «Государственная измена» бывший помощник полпреда президента в УрФО, госсоветник третьего класса Александр Воробьёв.