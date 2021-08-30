Экс-министр Северной Осетии избил чиновника из-за проверки на заводе

Бывший министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Северной Осетии Таймураз Мильдзихов избил исполняющего обязанности руководителя управления Росимущества Алексея Иванова. Об этом рассказал в своём Telegram-канале депутат Александр Хинштейн.

Согласно заявлению потерпевшего, средь бела дня к нему, оттолкнув секретаршу, ворвался с угрозами и оскорблениями агрессивный человек. Угрозы были связаны с недавней проверкой ФГУП «Бесланский конезавод», в ходе которой вскрылись бесчисленные факты воровства; само ФГУП находится в процедуре банкротства с 2009 года, — заявил Хинштейн.

Иванов попытался вызвать полицию, но тут же подвергся нападению Мильдзихова: тот стал его душить, а также наносить удары по лицу и телу. Депутат добавил, что руководство Росимущества обратилось в Генпрокуратуру с просьбой проследить за ходом дела.

Ранее сообщалось, что депутата городской думы Лянтора (город в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа) Руслана Хункермурзаева избили в подъезде собственного дома. Нападение было совершено группой неизвестных молодых людей.

По мнению Хункермурзаева, нападение на него могло быть связано с критикой местных властей. Депутат также отметил, что имел неприятный личный разговор с главой Лянтора. С потерпевшим работали сотрудники правоохранительных органов. Была проведена проверка по факту нападения.