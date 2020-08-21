В Югре избили депутата городской думы

https://static.news.ru/photo/922b2b80-e4b1-11ea-9453-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутата городской думы Лянтора (город в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа — Югра) Руслана Хункермурзаева избили в подъезде собственного дома. Нападение было совершено группой неизвестных молодых людей.

Я находился дома, в квартире прозвучал звонок. Когда открывал дверь, то получил удар по лицу, а потом ещё и в живот. После чего группа молодых людей бросилась убегать. На ходу они мне крикнули: «Мы тебе ещё устроим за нашего главу». Их было пять человек в возрасте от 20 до 25 лет, — цитирует его URA.RU.

По мнению Хункермурзаева, нападение на него может быть связано с критикой местных властей. Депутат также отметил, что имел неприятный личный разговор с главой Лянтора. С потерпевшим работают сотрудники правоохранительных органов. Началась проверка по факту нападения.

Как ранее писал NEWS.ru, две недели назад в Москве неизвестными мужчинами был жестоко избит сын звезды сериала «Кухня» Елены Ксенофонтовой. Актриса рассказала об этом на своей официальной странице в социальной сети.