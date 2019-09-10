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Россия ввела санкции против Сербии и Черногории в 1990-х годах из-за политики экс-министра иностранных дел Андрея Козырева. По словам сотрудника Института славяноведения РАН Елены Гуськовой, дипломат стремился «хорошо служить американцам и Западу».

Историк пояснила, что в начале 90-х годов российский МИД считал, что в конфликте на Балканах ни в коем случае нельзя поддерживать одну из сторон. Однако 30 мая 1992 года Россия подписала в Совете безопасности документ о введении санкций против Сербии и Черногории.

Также Гуськова подчеркнула, что к 1999 году на балканские страны были наложены международные санкции воздушного пространства и железнодорожного транспорта. Москва принимала участие в установлении ограничений, передаёт « Международная жизнь ».

Ранее News.ru писал, что хорватские пограничники не пустили делегацию Минобороны Сербии, которая должна была участвовать в памятных мероприятиях, посвящённых жертвам концлагеря Ясеновац. Об этом заявили в сербском военном ведомстве.