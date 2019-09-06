https://static.news.ru/photo/f7fa43fa-d207-11e9-81f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Miso Lisanin/XINHUA/Global Look Press

Хорватские пограничники не пустили делегацию Минобороны Сербии, которая должна была участвовать в памятных мероприятиях, посвящённых жертвам концлагеря Ясеновац. Об этом заявили в сербском военном ведомстве, передаёт агентство TANJUG .

Среди приехавших почтить память своих соотечественников были кадеты, школьники и офицеры. Как сообщило Минобороны Сербии, визит был официально заявлен хорватской стороне.

Причиной отказа в пересечении границы стало то, что пограничники обнаружили у хорватов в багаже военную форму. Сербские курсанты сразу же предложили оставить её на КПП. В ответ они услышали отказ.

Причина запрета не в форме, — сказали сотрудники погранслужбы.

Они пояснили, что у делегации отсутствует соответствующая документация и доказательства цели поездки.

На фоне сложившейся ситуации между Загребом и Белградом началась ожесточённая полемика.

Сербских пограничников поддержала президент страны Колинда Грабар-Китарович и премьер-министр Андрей Пленкович. Он назвал попытку въезда сербов «провокацией», так как они были в униформе.

Президент Сербии Александр Вучич также отреагировал на ситуацию.

Хорваты не хотят вспоминать своё прошлое и то, что происходило во Вторую мировую войну. А заявления, которые я слышал из Польши, лучше вообще не комментировать, — сказал он.

Ранее глава Минобороны Сербии Александр Вулин раскритиковал власти Польши за отказ приглашать Россию на мероприятия, посвящённые 80-летию начала Второй мировой войны. Решение Варшавы он охарактеризовал как оскорбление павших в годы военных действий, писал News.ru.