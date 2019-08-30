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Глава Минобороны Сербии Александр Вулин раскритиковал власти Польши за отказ приглашать Россию на мероприятия, посвящённые 80-летию начала Второй мировой войны.

Решение Варшавы он охарактеризовал как оскорбление павших в годы военных действий — 20 млн советских граждан и 1 млн сербов.

Совершенно непостижимо, что страна, которая сильно пострадала во Второй мировой войне, такая как Польша, может таким образом презирать жертвы всех других стран, — приводятся слова министра на сайте ведомства.

По словам политика, если Польша хочет отмечать дату начала войны с теми, кто её развязал, а не с Россией и Сербией, то это — неверный выбор.

Ранее News.ru писал, что нежелание польских властей приглашать Россию прокомментировал сенатор Франц Клинцевич. Он заявил, что Варшава занимается «сведением счётов» вместо совместных размышлений над тем, как предотвратить повторение трагедии.