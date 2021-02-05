Экс-глава ПФР снят с должности замминистра финансов

https://static.news.ru/photo/4b87d49e-67ab-11eb-b653-96000091f725_660.jpg Фото: The Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation

Бывший глава Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов освобождён от должности заместителя министра финансов России. Соответствующее постановление подписал председатель правительства страны Михаил Мишустин.

Освободить Дроздова Антона Викторовича от должности заместителя Министра финансов Российской Федерации в связи с сокращением этой должности, — говорится в тексте документа.

Распоряжение было подписано 3 февраля 2021 года.

Ранее Антон Дроздов занимал должность главы Пенсионного фонда РФ. Ему на смену пришёл Максим Топилин. Документ об этом был опубликован на сайте правительства России 22 января. На должность замминистра финансов он был назначен 23 января.

Ранее NEWS.ru писал, что партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) объявила о старте процедуры импичмента, объявленного президенту Украины Владимиру Зеленскому. Соответствующее решение было принято на внеочередном съезде партии.

Партия приняла такое решение, осудив «антиконституционные и противоправные действия Зеленского». Он ввёл против члена политсовета ОПЗЖ Тараса Козака персональные санкции.