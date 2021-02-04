Украинская оппозиция начала процедуру импичмента Зеленского

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) объявила о старте процедуры импичмента, объявленного президенту Украины Владимиру Зеленскому. Соответствующее решение было принято на внеочередном съезде партии.
Съезд постановил депутатской фракции ОПЗЖ в Верховной раде начать процедуру отстранения Зеленского от должности президента Украины в порядке импичмента, — гласит текст документа.
Партия приняла такое решение, осудив «антиконституционные и противоправные действия Зеленского». Он ввёл против члена политсовета ОПЗЖ Тараса Козака персональные санкции,
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против трёх оппозиционных телеканалов. После этого «112 Украина», ZIK и NewsOne прекратили своё вещание. Этим СМИ запрещено использовать радиочастотный ресурс страны в течение пяти лет, им не будут предоставляться услуги по ретрансляции программ. Зеленский объяснил, что такое решение направлено на борьбу с пропагандой, которую ведёт «страна-агрессор».
Ранее NEWS.ru писал, что в российском Министерстве иностранных дел осудили решение Киева о блокировке трёх телеканалов — «112.Украина», NewsOne и ZIK. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Она подчеркнула, что это не первый случай давления и цензуры со стороны Киева. Захарова напомнила, что под удар на Украине регулярно попадают российские средства массовой информации, интернет-сайты, печатная продукция и даже детские книги.