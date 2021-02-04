Украинская оппозиция начала процедуру импичмента Зеленского

https://static.news.ru/photo/ef77b7da-66fd-11eb-bcf1-96000091f725_660.jpg Фото: George Cracknell Wright/Keystone Press Agency

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) объявила о старте процедуры импичмента, объявленного президенту Украины Владимиру Зеленскому. Соответствующее решение было принято на внеочередном съезде партии.

Съезд постановил депутатской фракции ОПЗЖ в Верховной раде начать процедуру отстранения Зеленского от должности президента Украины в порядке импичмента, — гласит текст документа.

Партия приняла такое решение, осудив «антиконституционные и противоправные действия Зеленского». Он ввёл против члена политсовета ОПЗЖ Тараса Козака персональные санкции, передаёт ТАСС.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против трёх оппозиционных телеканалов. После этого «112 Украина», ZIK и NewsOne прекратили своё вещание. Этим СМИ запрещено использовать радиочастотный ресурс страны в течение пяти лет, им не будут предоставляться услуги по ретрансляции программ. Зеленский объяснил, что такое решение направлено на борьбу с пропагандой, которую ведёт «страна-агрессор».

Ранее NEWS.ru писал, что в российском Министерстве иностранных дел осудили решение Киева о блокировке трёх телеканалов — «112.Украина», NewsOne и ZIK. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она подчеркнула, что это не первый случай давления и цензуры со стороны Киева. Захарова напомнила, что под удар на Украине регулярно попадают российские средства массовой информации, интернет-сайты, печатная продукция и даже детские книги.