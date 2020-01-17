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Рабочая группа по внесению изменений в конституцию постарается максимально оперативно, насколько это возможно, выработать пакет поправок в главный закон страны. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Баталина.

Она отметила «состоятельный, профессиональный состав» коллегиального органа, в который, помимо представителей общественности, вошли опытные политики и юристы, которые «сами уже написали не один законопроект». Объём работы действительно очень большой. Он...