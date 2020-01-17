Депутаты «Единой России» высказали претензии по поводу работы ряда российских ведомств, сообщил руководитель фракции, вице-спикер палаты Сергей Неверов.
В ходе общения депутатов фракции с на тот момент ещё кандидатом на пост председателя правительства России Михаилом Мишустиным действительно прозвучал ряд замечаний в адрес некоторых министерств, — сказал он.
По его словам, критике подверглись Минздрав, Минкультуры, Минтруд и Минпросвещения,
Как писал NEWS.ru, ранее о претензиях к ведомствам со стороны депутатов думских фракций заявила советник спикера нижней палаты Анастасия Кашеварова.
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