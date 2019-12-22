Кандидат от «Единой России» и действующий вице-мэр Абакана Алексей Лемин победил на выборах главы Абакана. Он набрал 87,16% голосов.
В настоящий момент обработано 100% голосов,
Оппозиционер Олег Иванов не был допущен до голосования.
Как писал NEWS.ru, территориальная избирательная комиссия Абакана снова отказала в регистрации в качестве кандидата на пост мэра города самовыдвиженцу Иванову. Предыдущий отказ политик обжаловал в суде.
Ранее мужчина не согласился с аналогичным решением ИК и подал в суд с требованием о пересмотре. После двух апелляций Восьмой кассационный суд общей юрисдикции встал на сторону Иванова и потребовал от Избиркома пересмотра решения.
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