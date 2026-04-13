Закон о тишине в Абакане и Республике Хакасия: правила 2026 года

Весной и летом, когда открываются окна, а вечера становятся длиннее, особенно остро встает вопрос о шуме в многоквартирных домах. Для пенсионеров и детей, которым нужен полноценный отдых, громкая музыка или крики за стеной могут стать серьезной проблемой. В Республике Хакасия, как и во многих других регионах России, действует закон, защищающий право граждан на тишину и покой. Разберемся, о чем он говорит в 2026 году и как отстоять свои права.

Когда шуметь нельзя: ночные и дневные часы тишины

Закон Республики Хакасия о тишине устанавливает четкие временные рамки, в которые нельзя нарушать покой окружающих. В будние дни, с понедельника по пятницу, тишина должна соблюдаться с 22:00 до 08:00 следующего дня. В выходные и нерабочие праздничные дни ночной отдых продлевается на час: шуметь запрещено с 22:00 до 09:00.

Есть и дневной «тихий час». Ежедневно, без выходных, с 13 до 15 часов дня также нельзя издавать громкие звуки, мешающие окружающим. Это время предназначено для дневного отдыха, особенно для маленьких детей и пожилых людей. Кроме того, ремонтные, строительные и погрузочно-разгрузочные работы запрещены в любое время суток с 20:00 до 09:00 следующего дня, а также в дневной «тихий час» с 13:00 до 15:00 часов.

Важно подчеркнуть, что закон защищает не только покой в квартирах, но и на придомовых территориях, детских и спортивных площадках, во дворах, а также на территориях садоводческих и огороднических товариществ. То есть даже если вы отдыхаете на лавочке у подъезда или работаете на даче, ваше право на тишину охраняется законом.

Что именно считается нарушением?

Под действие закона подпадают любые действия, которые сопровождаются чрезмерно громкими звуками и мешают отдыху других граждан. Это громкая музыка из телевизора, магнитолы или портативных колонок, крики, свист, пение, игра на музыкальных инструментах, использование пиротехники в ночное время, а также звуки ремонта (сверление, долбежка) и любые строительные работы в запрещенные часы. При этом даже если вы проводите ремонт днем, но используете инструменты, создающие постоянный гул на несколько часов, это может быть расценено как нарушение, если мешает соседям.

Какая ответственность предусмотрена за шум?

Штрафы за нарушение тишины в Хакасии для граждан довольно ощутимые. За первое нарушение (например, если вы впервые в этом году устроили шумную вечеринку ночью) придется заплатить от 2000 до 4000 руб. Если же нарушение повторяется в течение года, сумма штрафа возрастает до 4000–5000 руб. Административная комиссия города Абакана регулярно рассматривает дела о таких правонарушениях.

Куда жаловаться на шумных соседей?

Если ваши соседи нарушают тишину, первое, что нужно сделать, — попробовать договориться с ними мирно. Спокойный разговор часто решает проблему. Если же это не помогает, не стесняйтесь звонить в полицию. Номер 02 (со стационарного телефона) или 102 (с мобильного) работает круглосуточно. При вызове постарайтесь указать точный адрес и этаж, где шумят, а также характер шума (музыка, крики, ремонт). Полицейский наряд, прибывший на место, обязан составить протокол о нарушении, который затем передается на рассмотрение в административную комиссию.

Если же шум постоянный, можно обратиться к своему участковому. Написать заявление можно при личном приеме или оставить жалобу в дежурной части отдела полиции. Для более оперативного реагирования также полезно подключить управляющую компанию — ее представители могут провести беседу с нарушителями.

Соблюдение тишины — это закон, каждый житель Хакасии имеет право на спокойный отдых. Знание своих прав и ответственности нарушителей поможет сделать жизнь в многоквартирном доме комфортнее для всех.

