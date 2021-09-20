«Единая Россия» потребовала пересчёта голосов в Якутии

Партии «Единая Россия» и «Справедливая Россия — За правду» обратились в ЦИК Якутии с просьбой пересчитать голоса на выборах в Госдуму в регионе. Сейчас в нём побеждает КПРФ. Об этом заявил председатель Центризбиркома Якутии Евгений Фёдоров, передаёт SakhaLife.

Фёдоров сообщил, что заявления партий передадут тем ТИК, по которым возникли разногласия. После их рассмотрения в течение дня заявления передадут на уровень ЦИК республики.

Он добавил , что ЦИК старается работать быстро. Например, регистрация кандидатов была оперативной — два-три дня, при том что по закону можно рассматривать кандидатов до 10 дней.

По одномандатному округу победил Пётр Аммосов из КПРФ, он получил 21,61% голосов. Пётр Черкашин из «Единой России» — 20,07%. Федот Тумусов из партии «Справедливая Россия — За правду» набрал 19,55%.

Всего КПРФ набрала 118 683 голоса (35,15%) голосов, «Единая Россия» — 112 160 (33,22%), «Новые люди» — 33 318 (9,87%).

Ранее стало известно, что ЦИК обработала 80% протоколов на выборах в Госдуму. «Единая Россия» занимает лидирующие позиции с 49,42%.