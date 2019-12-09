Продолжительность двусторонней встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского ничем не ограничена. Время, которое будет потрачено на переговоры двух лидеров, зависит исключительно от них. Об этом 9 декабря сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.
По его словам, никаких ограничений нет.
Встреча впишется в формат, предложенный французской стороной — организаторами саммита. Договорённость об этом достигнута, — приводит «Интерфакс» слова Ушакова.
Ранее NEWS.ru писал, что после переговоров лидеров государств в «нормандском формате», которые пройдут в Париже 9 декабря, планируется проведение отдельной встречи в Елисейском дворце президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом журналистам рассказал близкий к организации саммита источник.