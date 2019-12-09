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Уроки и курсы по антикоррупционной политике должны появиться в школах и вузах, считает глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.

Если удастся сформировать такие моральные принципы у наших граждан с юных лет, они обязательно станут опорой для исполнения тех законов, которые мы сегодня принимаем, — сказал Пискарёв «Парламентской газете». По...