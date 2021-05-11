Движение вверх: есть ли у Татьяны Голиковой пандемийный гандикап

Год противодействия обрушившейся на нас пандемии оставил значительный отпечаток на политических раскладах. Более того, на каждом из этапов кто-то из серьёзных политиков выдвигался на первый план, а кто-то явно терял рейтинговые баллы. Вначале сильно выглядел со своими решительными и жёсткими инициативами столичный мэр, который даже отодвинул на второй план растерявшегося, да ещё заболевшего премьера. Затем заметен стал Дмитрий Медведев, усилиями которого болезнь поднялась до уровня угрозы национальной безопасности.

Разработка и продвижение в мире антиковидных вакцин позволили широкой общественности познакомиться с Кириллом Дмитриевым, главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который финансировал разработки наших вирусологов. Теперь ему прочат как минимум пост вице-премьера. Затем все эти меры стали приносить результаты при непосредственном руководстве президента, который личным примером призвал соотечественников к вакцинации.

Но особенностью нынешнего этапа выработки коллективного антиковидного иммунитета стала активная роль социального вице-премьера Татьяны Голиковой. Нет, она и раньше, что называется, по долгу службы курировала и нашу медицину, и Роспотребнадзор как важный институт организации мер по купированию пандемии. Но теперь отмечено, что публичные контакты президента по поводу расширения вакцинации населения или иных мер, таких как локальный майский локдаун, в основном осуществляются с Татьяной Алексеевной. Именно с ней Владимир Путин на глазах миллионов телезрителей обсуждает ход вакцинации, она предоставляет главе государства контрольные цифры о сделавших прививку гражданах, обрисовывает перспективы производства препаратов, приводит статистику вакцинированных по регионам.

Словом, в последнее время именно Голикова солирует в одной из самых чувствительных для государства сфер, курирует проблему, которая имеет не только социальное, но и огромное политическое значение. Не говоря уже об экономических потерях, что принесла и продолжает приносить пандемия.

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При этом в правительственных кругах Голикова и так почти легендарная личность. Давно стали мемом слова Алексея Кудрина в бытность его министром финансов, когда он, как утверждают, приезжая к себе в министерство, требовал: «Мне чая и Голикову». Считается, что именно огромная работоспособность и феноменальная память позволили Голиковой быстро пройти все ступени в финансовом ведомстве до уровня замглавы ведомства и стать фактически незаменимым сотрудником Минфина.

Прозвище Снежная Королева, которое с юности сопровождает Татьяну Алексеевну, отражает не только её яркую внешность, но и абсолютную заряженность на результат, способность жертвовать даже некоторыми человеческими радостями ради достижения глобальных целей.

Неудивительно, что сейчас на фоне многочисленных фантазий о так называемом транзите власти прогнозы относительно дальнейших карьерных перспектив Татьяны Алексеевны выглядят наиболее реалистично. Будь-то пост главы Центробанка, финансового вице-премьера, а то и премьер-министра при очередных тектонических властных перестановках. А на днях влиятельный телепророк, которому так не повезло в Закавказье (Владимир Познер), пожелал увидеть Голикову даже президентом. В конце концов, феминизация высшей власти — ныне мировой тренд. Так или иначе, но Голикова реально выглядит одним из сполпов нынешнего правительства, выделяясь и опытом, и компетенцией на фоне многих коллег. А борьба с пандемией может просто ускорить её карьерное продвижение.