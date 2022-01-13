«Душ по 300 хватит»: Зюганов ответил Кудрину анекдотом об уровне жизни в РФ

Геннадий Зюганов высказался в ответ на сравнение главой Счётной палаты Алексеем Кудриным уровня жизни в СССР и современной России. Политик съязвил в своём Telegram-канале над чиновником, который считает, что уровень жизни в России сейчас на 20% выше, чем в СССР.

Тут г-н Кудрин заявил, что, дескать, люди в нынешней России живут лучше, чем в СССР. Что ж, можно долго спорить с ним, оперируя фактами и цифрами. Я же просто напомню известный анекдот. Идёт расширенное заседание правительства с участием актива ЕР. Спикер: «Ну что, господа, жизнь у каждого из вас хорошая. Дома, дачи, фирмы и банки в собственности. Дети за границей процветают. Ну что, пора бы уже наконец и о людях подумать!» Голос из зала: «Вот-вот! Для начала, думаю, душ по 300 хватит», — заключи л лидер КПРФ.

Своё видение современной жизни по сравнению с условиями в Советском Союзе Алексей Кудрин озвучил в интервью ТАСС. Глава Счётной палаты заявил, что на тот момент правительство «начинало с низкого уровня», а уровень жизни с 2000 по 2011 год «вырос в три раза». По его словам, в 1990-е и начале 2000-х в государстве были созданы базовые институты и приняты ключевые законы, благодаря которым Россия стала страной с нормальной рыночной экономикой.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что в России нужно развивать инновационные производства, станкостроение и робототехнику. По его словам, это двукратно увеличит ВВП страны и поможет выйти на общемировые темпы роста экономики.