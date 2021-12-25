Зюганов рассказал, как спасти экономику России

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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что в России нужно развивать инновационные производства, станкостроение и робототехнику. По его словам, это двукратно увеличит ВВП страны и поможет выйти на общемировые темпы роста экономики. Таким образом можно будет спасти экономику РФ.

Необходимо осваивать инновационные производства, станкостроение, робототехнику и многое другое, — написал политик в своём Telegram-канале.

Он подчеркнул, что высокие технологии могут стать локомотивом, который спасёт экономику РФ.

Ранее президент России Владимир Путин назвал три главных драйвера роста российской экономики. Главным фактором он назвал «сбережение народа». Далее глава государства обозначил развитие инфраструктуры и рост производительности труда.