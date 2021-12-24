Путин назвал главные драйверы роста экономики России

Президент России Владимир Путин на традиционной пресс-конференции назвал три главных драйвера роста российской экономики. Главным фактором он назвал «сбережение народа». Далее глава государства обозначил развитие инфраструктуры и рост производительности труда.

Какие драйверы роста? Это развитие инфраструктуры. В этой связи могу сказать, что мы предпринимаем очень серьёзные усилия в этом направлении. Вы знаете, что 500 млрд у нас идёт из бюджета фактически на развитие инфраструктуры прямо напрямую, — сказал российский лидер.

Ранее Путин заявил, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) по итогам года в Российской Федерации составит 4,5%, на данный момент он составляет 4,6%. При этом экономика Российской Федерации в условиях пандемии оказалась более мобилизованной и готовой к шокам, чем во многих других государствах.

Он также отметил, что уровень инвестиций в основной капитал по итогам года составит 6%.

До этого экономист Константин Селянин заявил, что массово растущая в последние годы бытовая и финансовая сознательность делает жителей Российской Федерации более устойчивыми к кризисам, чем в былые годы. По его словам, многие стали гораздо меньше спонтанно тратить и гораздо больше планировать расходы своего бюджета. Он отметил, что тенденция осознанного и рационального потребления начала проявляться в людях с 2015 года, поэтому каждое новое потрясение уже воспринимается и переносится легче предшествующих.