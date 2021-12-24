Путин: рост ВВП по итогам года в России составит 4,5%

Рост ВВП по итогам года в России составит 4,5%, сейчас он составляет 4,6%. При этом экономика России в условиях пандемии оказалась более мобилизованной и готовой к шокам, чем во многих других государствах. Об этом на ежегодной пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин. Трансляция пресс-конференции ведётся на сайте Первого канала.

Наша экономика, столкнувшись с вызовами коронавирусной инфекции, необходимыми, вынужденными ограничениями в этой связи в экономике, да и в социальной сфере, всё-таки оказалась более мобилизованной и готовой к таким шокам, чем многие другие развитые экономики мира, — сказал глава государства.

Он также отметил, что уровень инвестиций в основной капитал по итогам года составит 6%.

Ранее экономист Константин Селянин заявил, что массово растущая в последние годы бытовая и финансовая сознательность делает россиян более устойчивыми к кризисам, чем в былые годы. По его словам, многие стали гораздо меньше спонтанно тратить и гораздо больше планировать расходы своего бюджета. Он отметил, что тенденция осознанного и рационального потребления начала проявляться в людях с 2015 года, поэтому каждое новое потрясение уже воспринимается и переносится легче предшествующих.