Экономист объяснил, что делает россиян устойчивыми к кризисам

https://static.news.ru/photo/5b5880d6-4ab3-11eb-a151-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Массово растущая в последние годы бытовая и финансовая сознательность делает россиян более устойчивыми к кризисам, чем в былые годы. 2021 год не станет более лёгким, чем уходящий, но люди окажутся вполне готовы к этому, считает экономист Константин Селянин.

Кроме того, отметил он, финансы большинства соотечественников серьёзно не пострадают в случае возникновения трудностей в 2021 году.

Наши граждане стали гораздо меньше спонтанно тратить и гораздо больше планировать расходы своего бюджета. Да и на бытовом уровне осознанности стало гораздо больше — вплоть до того, что всё большее количество людей стало, например, выключать свет, выходя из комнаты, — сказал Селянин в интервью изданию «Екатеринбург онлайн».

Он отметил, что тенденция осознанного и рационального потребления начала проявляться в людях с 2015 года, поэтому каждое новое потрясение уже воспринимается и переносится легче предшествующих. Это приближает страну «к той же Европе, где граждане, скажем, прикручивают кран батареи отопления в дни, когда на улицах не холодно», высказал мнение экономист.

Вместе с тем ранее Селянин предрёк России масштабный кризис по сценарию финансовой катастрофы в США 2008 года. К этому, по его мнению, подтолкнёт растущая долговая нагрузка граждан, которая спровоцирует ухудшение экономической ситуации в стране. Опасность связана не только с пандемией коронавируса, но и с перманентным спадом экономики, который наблюдается с 2013 года, писал NEWS.ru.