Дудь назвал позором голосование за поправки в Конституцию

https://static.news.ru/photo/c467fdea-b251-11ea-b2d8-fa163e074e61_660.jpg Юрий Дудь Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Популярный российский интервьюер Юрий Дудь назвал позором всенародное голосование по изменению Конституции, которое состоится 1 июля, и осудил рекламирующих плебисцит звёзд.

Голосование за поправки в Конституцию — это позор. Единственный смысл этого голосования — дать Владимиру Путину возможность остаться у власти до 2036 года, — написал журналист в Instagram.

По словам Дудя, лучше всех неприемлемость изменения основного закона ради удержания власти объяснил сам Путин в 2008 году, когда перед уходом с президентского поста заявил, что не будет менять Конституцию для сохранения «начальственного кресла до гробовой доски».

Дудь признался, что ещё не решил — бойкотировать голосование или высказаться против.

Журналист приложил фотографию испещрённой заплатками дороги в Ярославской области, во время командировки в которую и решил обратиться к миллионам подписчиков.

Как писал NEWS.ru, президент назначил голосование 1 июля, сославшись на стабилизацию эпидемической обстановки в стране. До сих пор в большинстве регионов, за исключением Москвы, темпы ежедневного выявления заражённых увеличиваются или как минимум не снижаются.

Изменения в Основной закон приняты Федеральным собранием, одобрены всеми региональными парламентами и утверждены президентом, но не вступят в силу до объявления результатов общероссийского голосования. Среди положений о защите суверенитета, традиционных ценностей, трудовых прав и территориальной целостности есть внесённая в последний момент поправка, которая разрешит президенту Владимиру Путину баллотироваться в после 2024 года.