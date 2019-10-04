https://static.news.ru/photo/469103f8-e6a5-11e9-ac66-fa163e074e61_660.jpg Президент РМ Игорь Додон Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что хочет подарить на день рождения своему российскому коллеге Владимиру Путину бочку вина собственного производства.

Мы увидимся в пятницу в Ашхабаде. Секреты не раскрываются заранее, но есть несколько идей. Например, молодое вино из Садова, которое я сделал сам. Белое и красное, — сказал Додон в эфире молдавского телеканала N4.

Путин будет праздновать день рождения 7 октября. Главе России исполнится 67 лет.

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