https://static.news.ru/photo/638c0b1c-e388-11e9-814d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Russian Government/Global Look Press

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 3 октября прибудет с двухдневным рабочим визитом в Республику Куба. Там он намерен провести переговоры с главой Госсовета и Совета министров этой страны Мигелем Дияс-Канелем Бермудесом.

По итогам переговоров планируется подписание ряда двусторонних межправительственных и межведомственных соглашений, а также коммерческих контрактов, — говорится в сообщении на сайте правительства.

Переговоры будут посвящены вопросам российско-кубинского сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортной и культурно-гуманитарной сферах.

Как писал News.ru, Дмитрий Медведев встретился с премьером Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Кэцяном в Санкт-Петербурге. В своей приветственной речи Медведев подчеркнул, что в этом году КНР отмечает 70-летие с момента создания и обе страны отмечают 70-летие дипотношений. На встрече они обсудили вопросы экономики, энергетики, торгового сотрудничества, сельского хозяйства и транспорта.