Дмитрий Медведев остаётся в «обойме»

В последнее время много было разговоров о том, что своими достаточно частыми публицистическими выступлениями Дмитрий Медведев старается, мол, остаться в политической повестке, а у всех его концептуальных статей есть только один, хорошо известный читатель, к вниманию которого он и апеллирует. Плюшевые пророки ждали и его отставки с поста председателя «Единой России», которая оставалась-де последним серьёзным ресурсом Медведева.

Но вот именно Дмитрию Анатольевичу поручили открыть в Кронштадте памятник жертвам известного восстания против узурпации власти большевиками. Тогда только расстрелянных без суда и следствия было более двух тысяч. И в этой связи нельзя не отметить, что незадолго до кронштадтской церемонии Владимир Путин присутствовал в Крыму при открытии памятника двум братьям-флотоводцам Беренсам, один из которых воевал за красных, а другой — за белых. Понятно, что оба памятника символизируют пересмотр канонической, ещё советской истории Гражданской войны. Утверждение, что в такой войне не может быть победителя. И характерно, что их открыли два политика, бывший и действующий президенты, союз которых постоянно ставили под сомнение.

В своей речи при открытии кронштадтской композиции Медведев жёстко прошёлся по истории большевистских репрессий, отметив важность изучения всех страниц нашей истории, вскрытия и изучения её проблемных мест и «тёмных пятен». В некотором смысле прозвучал либеральный манифест, учитывая проявившуюся в последнее время тенденцию на дополнительное засекречивание некоторых архивных материалов. Так что, Медведев сохранил свою известное политическое лицо.

Председатель партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XX cъезде «Единой России» Юлия Зырянова/РИА Новости

В результате заместитель главы Совбеза получил возможность расширить ряд своих сформулированных позиций, среди которых и высказывание в пользу более продуманной и жёсткой миграционной политики и особая позиция в отношении нынешних властей Украины, дело с которыми, по его мнению, пока вести бесполезно. Так что к съезду «Единой России», членом которой он до сих пор не является, Дмитрий Анатольевич пришёл с весьма развёрнутой личной программой, которая включала различные аспекты глобальной политики от международного сотрудничества в области вирусологии до построения качественно новых отношений с соседями России.

А потому и его переизбрание во главе «Единой России» стало сенсацией, пожалуй, лишь для отчаянных поглотителей вбросов Telegram-каналов. На его персону не распространилась тенденция значительного обновления руководящих партийных кадров. Для партии, которая именуется важнейшим политическим инструментом в руках президента, старый проверенный соратник Путина остаётся предпочтительным вариантом лидера.

Понятно, что итоги ХХ съезда ЕР дадут повод тем же аналитикам, что ещё вчера занимались «списыванием» Медведева, ожидая его ухода в политическое небытие или перемещения в Конституционный суд, вновь начать старую песню о его позиции фаворита в гонке так называемых преемников. Хотя сам президент в последние дни высказался на этот счёт достаточно чётко: он не допустит дестабилизации внутриполитической обстановки, заранее объявляя о своих намерениях касательно выборов 2024 года.

А пока у страны достаточно много проблем, требующих поиска оптимальных решений — 2, от отношений с Украиной до победы над пандемией. И Дмитрий Медведев свои позиции на этот счёт уже обнародовал. Как и следует публичному политику.