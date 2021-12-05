Дмитрий Медведев остаётся в «обойме»

В последнее время много было разговоров о том, что своими достаточно частыми публицистическими выступлениями Дмитрий Медведев старается, мол, остаться в политической повестке, а у всех его концептуальных статей есть только один, хорошо известный читатель, к вниманию которого он и апеллирует. Плюшевые пророки ждали и его отставки с поста председателя «Единой России», которая оставалась-де последним серьёзным ресурсом Медведева.
Но вот именно Дмитрию Анатольевичу поручили открыть в Кронштадте памятник жертвам известного восстания против узурпации власти большевиками. Тогда только расстрелянных без суда и следствия было более двух тысяч. И в этой связи нельзя не отметить, что незадолго до кронштадтской церемонии Владимир Путин присутствовал в Крыму при открытии памятника двум братьям-флотоводцам Беренсам, один из которых воевал за красных, а другой — за белых. Понятно, что оба памятника символизируют пересмотр канонической, ещё советской истории Гражданской войны. Утверждение, что в такой войне не может быть победителя. И характерно, что их открыли два политика, бывший и действующий президенты, союз которых постоянно ставили под сомнение.
В своей речи при открытии кронштадтской композиции Медведев жёстко прошёлся по истории большевистских репрессий, отметив важность изучения всех страниц нашей истории, вскрытия и изучения её проблемных мест и «тёмных пятен». В некотором смысле прозвучал либеральный манифест, учитывая проявившуюся в последнее время тенденцию на дополнительное засекречивание некоторых архивных материалов. Так что, Медведев сохранил свою известное политическое лицо.
В результате заместитель главы Совбеза получил возможность расширить ряд своих сформулированных позиций, среди которых и высказывание в пользу более продуманной и жёсткой миграционной политики и особая позиция в отношении нынешних властей Украины, дело с которыми, по его мнению, пока вести бесполезно. Так что к съезду «Единой России», членом которой он до сих пор не является, Дмитрий Анатольевич пришёл с весьма развёрнутой личной программой, которая включала различные аспекты глобальной политики от международного сотрудничества в области вирусологии до построения качественно новых отношений с соседями России.
А потому и его переизбрание во главе «Единой России» стало сенсацией, пожалуй, лишь для отчаянных поглотителей вбросов Telegram-каналов. На его персону не распространилась тенденция значительного обновления руководящих партийных кадров. Для партии, которая именуется важнейшим политическим инструментом в руках президента, старый проверенный соратник Путина остаётся предпочтительным вариантом лидера.
Понятно, что итоги ХХ съезда ЕР дадут повод тем же аналитикам, что ещё вчера занимались «списыванием» Медведева, ожидая его ухода в политическое небытие или перемещения в Конституционный суд, вновь начать старую песню о его позиции фаворита в гонке так называемых преемников. Хотя сам президент в последние дни высказался на этот счёт достаточно чётко: он не допустит дестабилизации внутриполитической обстановки, заранее объявляя о своих намерениях касательно выборов 2024 года.
А пока у страны достаточно много проблем, требующих поиска оптимальных решений — 2, от отношений с Украиной до победы над пандемией. И Дмитрий Медведев свои позиции на этот счёт уже обнародовал. Как и следует публичному политику.