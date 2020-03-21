21 марта главе Министерства иностранных дел России Сергею Лаврову исполняется 70 лет. Он возглавляет МИД уже в течение 16 лет, и за этот срок дипломат множество раз справлялся с решением различных задач государственной важности. Политику доверяют россияне, а харизма и знание своего дела помогают ему оставаться самым популярным министром в стране, который радует граждан не только профессиональной деятельностью, но и написанием собственных стихотворений. Самые яркие моменты жизни и карьерного пути юбиляра — в галерее NEWS.ru.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на сегменте высокого уровня 43-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) во Дворце наций
Александр Щербак/ТАСС
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Омана Юсефом бен Алауи бен Абдаллой
Александр Щербак/ТАСС
Глава МИД РФ Сергей Лавров беседует с госсекретарём США Кондолизой Райс в Белом доме
Панов Алексей/ТАСС
Глава МИД РФ Сергей Лавров во время поездки на Камчатку
Эдуард Песов/РИА Новости
Глава МИД РФ, президент Федерации гребного спорта России Сергей Лавров (на первом плане) и министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Рустем Келехсаев (на втором плане) во время открытия чемпионата страны по гребному слалому
Владимир Мукагов/ТАСС
Первый заместитель генерального директора ИТАР-ТАСС Михаил Гусман, глава МИД РФ Сергей Лавров и генеральный директор ИТАР-ТАСС Виталий Игнатенко (слева направо) на презентации книги М. Гусмана «Формула власти»
Валерий Шарифулин/ТАСС
Госсекретарь США Джон Керри и министр иностранных дел России Сергей Лавров (слева направо) во время пресс-конференции в особняке МИД РФ, 2013 год
Мудрац Александра/ТАСС
Президент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел России Сергей Лавров (слева направо), награжденный орденом За заслуги перед Отечеством I степени
Михаил Метцель/ТАСС
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (справа) на гала-матче, посвященном созданию Народной футбольной лиги (НФЛ)
Михаил Джапаридзе/ТАСС
Министр иностранных дел России Сергей Лавров (на экране телефона в центре) перед началом пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США Д.Керри
Александр Щербак/ТАСС
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров с праздничным тортом, который ему подарил в день его рождения министр иностранных дел Японии Таро Коно, в Доме приемов Иикура
Александр Щербак/ТАСС
Северная Корея. Пхеньян. Лидер КНДР Ким Чен Ын и глава МИД РФ Сергей Лавров (слева направо) во время встречи
Валерий Шарифулин/ТАСС
Глава МИД РФ Сергей Лавров во время встречи в Астанинском формате в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН в Русской комнате в штаб-квартире Организации Объединенных Наций на Манхэттене
Александр Щербак/ТАСС
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