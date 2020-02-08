https://static.news.ru/photo/592e659c-4b44-11ea-97f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Из-за желания человека переложить многие функции на машины в следующем столетии законы могут начать принимать роботы, а управлением страной займутся киборги. Так считает член комитета ГД по информационной политики Антон Горелкин, который написал об этом в своём Telegram-канале.

Депутат пояснил, что на эти мысли его навели слова нового министра цифрового развития Максута Шадаева, которые он произнёс на заседании думского комитета. Глава Министерства связи выразил мнение, что чиновники должны превратиться в роботов и эффективнее оказывать государственные услуги.

Люди на самом деле хотят передоверить машинам множество функций, вплоть до судебных вердиктов. Не исключаю, что через 150 лет законотворческой деятельностью будут заниматься роботы, а политикой — киборги, — написал Горелкин.

После этого парламентарий решил устроить соцопрос и поинтересовался у своих подписчиков, к какому чиновнику они пошли бы гораздо охотнее: роботу, киборгу или человеку. Подведя итоги голосования, Горелкин сообщил, что большинство из его аудитории не хотели бы иметь дело с живым чиновником и с удовольствием заменили бы его на машину.

Как писал NEWS.ru, ранее Наталья Поклонская сообщила, что заказала генетический тест в одной из столичных клиник. Депутат хочет установить своё происхождение и генетические корни.