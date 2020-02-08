https://static.news.ru/photo/464073aa-4b24-11ea-8663-fa163e074e61_660.jpg Наталья Поклонская Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская сообщила, что заказала генетический тест в одной из столичных клиник.

По её словам, она хочет установить своё происхождение и генетические корни. Она заявила, что скоро «главная загадка будет раскрыта».

Решила развеять мифы вокруг себя и заказала генетический тест в одной из московских клиник. Это исследование происхождения и генетических корней человека. ДНК бережно хранит всю информацию о человеке — как прокурорский архив, — написала она в своём Facebook.

По словам депутата, недавно она заявила, что является «русской украинкой». Поклонская подчеркнула, что гордится своими предками и ждёт результатов теста.

Теперь узнаем, какая кровь во мне намешана, — сказала она.

Ранее NEWS.ru писал о том, что зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская прокомментировала обращение турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана к почётному караулу украинских войск.