Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская сообщила, что заказала генетический тест в одной из столичных клиник.
По её словам, она хочет установить своё происхождение и генетические корни. Она заявила, что скоро «главная загадка будет раскрыта».
Решила развеять мифы вокруг себя и заказала генетический тест в одной из московских клиник. Это исследование происхождения и генетических корней человека. ДНК бережно хранит всю информацию о человеке — как прокурорский архив, — написала она в своём Facebook.
По словам депутата, недавно она заявила, что является «русской украинкой». Поклонская подчеркнула, что гордится своими предками и ждёт результатов теста.
Теперь узнаем, какая кровь во мне намешана, — сказала она.
Ранее NEWS.ru писал о том, что зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская прокомментировала обращение турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана к почётному караулу украинских войск.
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