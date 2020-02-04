https://static.news.ru/photo/381a0794-4743-11ea-81a5-fa163e074e61_660.jpg Наталья Поклонская Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская прокомментировала обращение турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана к почётному караулу украинских войск.

В Киеве господин Эрдоган поприветствовал почётный караул нацистским вскриком «Слава Украине». Тут не нужно искать проблемы. Возможно, господин Эрдоган даже не понял, что сказал. Текст ему, вероятно, подготовили спичрайтеры, чтобы умаслить Зеленского, вернее даже радикалов, перед которыми пляшет Зеленский, — цитирует Поклонскую РИА Новости.

Она пообещала подробно рассказать Эрдогану об истории происхождения лозунга при личной встрече.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Турции Реджеп Эрдоган отправился в Киев. Там он поприветствовал почётный караул обращением «Слава Украине!».