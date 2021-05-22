Депутат ГД предложил новое наказание за подделку госномеров на авто

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов подготовил поправки по наказанию водителей за подделку госномеров. Их надо наказывать в соответствии с Уголовным кодексом, приводят мнение депутата «Известия».
Сейчас за использование липовых номеров
Их Нилов предлагает наказывать обязательными работами до 300 часов или исправительными на срок до одного года.
Как сообщалось ранее, депутаты от ЛДПР хотят изменить правила эвакуации автомобилей. Согласно новому закону, оплачивать вред при эвакуации и хранении машины на автостоянке должна организация.