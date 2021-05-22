Депутат ГД предложил новое наказание за подделку госномеров на авто

https://static.news.ru/photo/7b9b6d16-bc2a-11eb-a3ee-96000091f725_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов подготовил поправки по наказанию водителей за подделку госномеров. Их надо наказывать в соответствии с Уголовным кодексом, приводят мнение депутата «Известия».

Сейчас за использование липовых номеров грозит только штраф или лишение прав. Но и это не останавливает систематических нарушителей ПДД, поясняет Нилов. Глава думского комитета считает, что это, как правило, люди небедные, которые не понимают, что своими нарушениями создают опасные для жизни других людей ситуации.

Их Нилов предлагает наказывать обязательными работами до 300 часов или исправительными на срок до одного года.

Как сообщалось ранее, депутаты от ЛДПР хотят изменить правила эвакуации автомобилей. Согласно новому закону, оплачивать вред при эвакуации и хранении машины на автостоянке должна организация.