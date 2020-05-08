75-я годовщина Великой Победы, к которой в России начали готовиться ещё осенью 2019 года, пройдёт, но не так, как было запланировано. Из традиционных мероприятий — военные самолёты в небе над крупными городами и возложение цветов к Вечному огню главой государства. На этом празднование самого светлого и долгожданного праздника в традиционном его понимании закончено. Остальная программа была в срочном порядке дислоцирована в онлайн или балконный формат. Как выяснил NEWS.ru, российские политики, ранее спокойно выходившие на Красную площадь или в одной колонне шагавшие с портретами предков-героев по Тверской, также вынуждены соблюдать требования реалий и подстраиваться под них.

9 Мая Владимира Путина

Впрочем, не все традиции нарушены. 8 мая президент России Владимир Путин направил поздравительные телеграммы в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) главам стран из бывшего СССР. В них он очередной раз напомнил, что у нас чтут память героев, которые своим мужеством на фронте и самоотверженным трудом в тылу помогли одержать победу над нацизмом. Президент назвал священным долгом нынешних поколений сохранить память о тех, кто отстоял свободу родной земли.

Уже сегодня глава государства примет участие в нескольких мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы, возложит цветы к Вечному огню и обратится к жителям страны ориентировочно в 10 часов утра. Федеральные каналы выделили в сетке вещания 20 минут для главы государства.

Кроме того, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин примет участие ещё в нескольких мероприятиях, о которых сообщат позже. Напомним, что 30 апреля к главе государства обратились добровольцы движения «Волонтёры Победы» с предложением спеть ставшую нетленной песню «День Победы» с балкона. Президент оценил идею и обещал подумать.

Кстати, с предложением поддержать эту акцию, которая состоится после минуты молчания, выступила 7 мая и спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

В России — и в больших городах, и в малых населенных пунктах — 9 Мая в 19 часов, сразу после всеобщей минуты молчания люди выйдут на балконы своих квартир, они подойдут к распахнутым окнам с портретами своих героических предков в руках, чтобы спеть песню Победы. В нашей стране она известна каждому, слова эти дороги и любимы гражданами многих других государств. Присоединяйтесь, — сказала Матвиенко в ходе видеомоста, посвящённого 75-летию Победы.

Надо сказать, что решение о переносе военных парадов и акции «Бессмертный полк» было принято Путиным в середине апреля. И, как заявили в пресс-службе Кремля, далось оно главе государства непросто. В итоге, по информации ряда источников, праздничные мероприятия будут перенесены на осень. Среди возможных дат — новый день окончания Второй мировой войны, который, согласно новому апрельскому закону, подписанному Путиным, перенесён на 3 сентября. Либо же торжества состоятся 7 ноября и будут приурочены к легендарному параду 1941 года, на котором присутствовал Иосиф Сталин.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

День Победы с партийным оттенком

В отличие от коллеги по Совфеду, спикер Госдумы Вячеслав Володин на момент подготовки публикации не сделал каких-либо заявлений об акциях, которые нужно и важно поддержать 9 Мая. Зато его коллеги — представители парламентских партий — организовали свои мероприятия. В силу возможностей и в меру ограничений.

Больше всех, безусловно, развернулась на поле Победы «Единая Россия». Вышеупомянутую акцию об исполнении песни «День Победы» на разных языках единороссы называют своей, заявляя, что она международная и проводится при поддержке ряда ведомств и движения «Волонтёры Победы».

Как ранее сообщил замсекретаря генсовета партии, депутат Госдумы Александр Хинштейн, в «Единой России» рассчитывают, что в этом мероприятии примут участие представители многих стран.

Победа досталась ценой неимоверных усилий всех народов России, бывшего СССР, Европы и мира. Важно учитывать особенности нашей страны — это многонациональное и многоконфессиональное государство. Уникальность России в том, что здесь проживают представители более ста национальностей — все они самобытны, но при этом являются частью одного большого народа. Таким образом действует и наша акция — из многоголосия образуется единство, — подчеркнул парламентарий.

Кроме того, ЕР активно занимается региональными акциями памяти — от размещения георгиевских ленточек на фасадах домов до высаживания деревьев на придомовых территориях. Силами своих и дружественных волонтёров, конечно.

В КПРФ NEWS.ru сообщили, что партийцы были вынуждены приостановить патриотический автопробег, стартовавший ещё в марте в Севастополе. По словам депутата Госдумы Александра Ющенко, мероприятие отложили на неопределённый срок.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Впрочем, коммунисты достаточно активно осваивают онлайн-формат. Проведя в конце апреля и 1 мая широкие интернет-дискуссии в режиме видеосвязи, на 9 Мая они запланировали всероссийскую акцию «Ленин, Сталин, Победа», в которой примут участие, по предварительным данным, порядка девяти тысяч человек.

К конференции будут подключены все региональные и районные отделения. Акция охватит все наши активы, которые есть в стране. Более того, любому стороннику можно будет посмотреть трансляцию через сайт. Среди выступающих будет и лидер партии Геннадий Зюганов. В нынешней ситуации это будет массовая акция, но она, конечно, не заменит желания выйти на улицу и пообщаться. Кстати, Зюганов планирует также поучаствовать в ещё одной партийной акции — «Сад Победы» — и лично принять участие в посадках в Совхозе имени Ленина. Это также пройдет в рамках майских праздников. Александр Ющенко депутат Госдумы, член фракции КПРФ депутат Госдумы, член фракции КПРФ

Тем временем лидер ЛДПР Владимир Жириновский не побоялся коронавируса и вместе с соратниками (около 15 человек) соберётся в актовом зале Института мировых цивилизаций. В пресс-службе главы партии отметили, что участники мероприятия будут выступать перед онлайн-аудиторией на фоне родственников-участников Великой Отечественной войны (ВОВ).

Гостей мы туда пригласить не можем, так как сложившаяся ситуация не позволяет. Все будут в масках и перчатках, будут соблюдать дистанцию, — рассказали NEWS.ru в пресс-службе партии.

В «Справедливой России» запустят радиомарафон «Памяти Победы». Кроме того, председатель СР Сергей Миронов, как сообщили в его пресс-службе NEWS.ru, по Skype поздравит ветеранов из разных регионов страны с 75-летием Великой Победы. Кроме того, лидер эсеров 9 Мая возложит цветы к одному из памятников в Подмосковье.

Запланировано прямое общение с регионами на 9 Мая на «Справедливом радио». Будут звучать песни военных лет, онлайн-переклички регионов, радиомарафон «Памяти Победы». 9 Мая получат поздравления дети войны и ветераны — члены партии, — сообщили NEWS.ru в пресс-службе лидера справороссов.

Надо сказать, что в целом жители страны не высказываются против принципиально нового формата празднования Дня Победы в режиме онлайн. Многие уже начали выкладывать в соцсетях фото и видео с соответствующими хештегами. Наконец, большинство россиян поддержали и проведение «Бессмертного полка» в дистанционном формате — 82%, выяснил ВЦИОМ.

Социологи отмечают, что обыватели расценивают данную акцию, зародившуюся в Томске, как обязательную. Кроме того, 94% опрошенных считают необходимой трансляцию «Минуты молчания» в эфире федеральных теле- и радиоканалов. 78% респондентов важной называют акцию «Однополчане», а рамках которой будут организованы видеосеансы ветеранов с друзьями и сослуживцами из разных уголков страны. Ещё одну акцию — включение фонариков в окнах домов в память о погибших в ВОВ — поддерживают 69% участников опроса.