ЦИК вернётся к решению вопроса о снижении муниципального фильтра на выборах

https://static.news.ru/photo/106489f2-2255-11eb-b8f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин провёл встречу с председателем Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой и поручил вернуться к решению вопроса о снижении так называемого муниципального фильтра на выборах руководителей регионов страны.

Как рассказала журналистам Памфилова, она проинформировала главу государства об изменениях, произошедших с момента создания рабочей группы по корректировке избирательного законодательства. По словам председателя ЦИК, именно эта рабочая группа, собранная по поручению Путина, приняла в своё время компромиссное решение и оставила фильтр на уровне 5%. И эта ситуация оказалась «замороженной».

Памфилова подчеркнула, что продолжает писать письма руководителям регионов. Однако не все они, из тех, что хотят переизбираться в дальнейшем, готовы облегчить работу своим потенциальным конкурентам и немного усложнить жизнь себе. Путин поручил вернуться к вопросу снижения муниципального фильтра. Глава ЦИК надеется, что скоро по этой теме будет «поставлена точка». По её оценке, высокий уровень муниципального фильтра не позволяет некоторым кандидатам, даже при наличии определённого уровня доверия и поддержки со стороны граждан, собрать нужное число подписей для выдвижения. Об этом свидетельствует анализ проведения региональных выборов в 2012–2020 годах. Сложившееся положение вещей мешает развитию конкуренции и снижает ответственность избранного лица и качество его управления.

Поэтому полагаю, что было бы целесообразно внести изменения в федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ», — цитирует Памфилову ТАСС.

Как ранее передавал NEWS.ru, глава ЦИК предложила ввести недельные каникулы в школах во время проведения очередного многодневного голосования в стране.

С подобной инициативой глава ЦИК выступила во время встречи с президентом Владимиром Путиным 6 ноября.