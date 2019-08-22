https://static.news.ru/photo/f269b918-c50d-11e9-9dfd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Международные наблюдатели не смогут поучаствовать в региональных выборах в России, потому что этого не предусматривают российские законы.

Об этом объявила секретарь Центризбиркома России Майя Гришина, её слова приводит ТАСС .

Закон определяет, что международные наблюдатели у нас на общенациональные выборы приглашаются. Это прямо предусмотрено законом, так что к региональным выборам это, в принципе, отношения не имеет, — заметила секретарь.

Также Гришина подчеркнула, что полномочиями приглашать международных наблюдателей обладают только органы государственной власти России и ЦИК.

Ранее ряд кандидатов в депутаты Мосгордумы и органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге опубликовали обращение с просьбой направить миссию международных наблюдателей для осуществления контроля за выборами в этих городах. Документ адресовали генсекретарю ОБСЕ Томасу Гремингеру, директору Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир и председателю Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгию Церетели.

News.ru ранее сообщил о ставшей жертвой телефонного розыгрыша депутате Мосгордумы Елены Шуваловой. Женщина поверила в обещания представившегося врио губернатора Санкт-Петербурга Бегловым пранкера и отказалась участвовать в выборах в Москве, чтобы возглавить штаб кандидата от КПРФ в Санкт-Петербурге.