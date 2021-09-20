ЦИК обработала 90% протоколов на выборах в Госдуму

«Единая Россия» занимает лидирующие позиции с 49,65%, следует из данных Центральной избирательной комиссии после обработки 90% протоколов. Кандидаты от этой партии лидируют на выборах в Госдуму в 195 одномандатных округах из 225. Единороссы сохраняют конституционное большинство в Госдуме.

В соответствии с результатами обработанных протоколов, КПРФ занимает второе место с 19,57 %, ЛДПР расположилась на третьей позиции с 7,51%, за ней идут партии СРЗП (7,38%) и «Новые люди» (5,33%).

Также стало известно, кого россияне выбрали новыми губернаторами округов России. Завершилось голосование на выборы в Госдуму РФ, а также на места в парламенте и должности глав регионов.

Ранее сообщалось, что по итогам обработки 100% протоколов, на выборах главы Чеченской республики переизбран Рамзан Кадыров. Как сообщается, он набрал 99,7% голосов. В соответствии с правилами, для победы кандидат в губернаторы должен набрать как минимум 50% плюс один голос.