https://static.news.ru/photo/886ac5d8-d7dd-11e9-b943-fa163e074e61_660.jpg Сергей Цеков Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что США не смогли за 20 лет дать оценку действиям НАТО в Югославии в 1999 году. Так сенатор прокомментировал заявления покидающего свой пост американского посла в Сербии Кайла Скотта.

Цеков уверен, что дипломат, если он руководствуется высокими человеческими чувствами, должен был принести извинения. Член Совфеда отметил, что Скотт предлагает Сербии смириться с тем, что «американцы и натовцы бомбили территорию страны» вместо того, чтобы признать произошедшее величайшей ошибкой, передаёт RT .

Ранее News.ru писал, что США должны выплатить компенсации родственникам погибших и пострадавших в результате бомбардировок Югославии в 1999 году, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат призвала Вашингтон принести извинения.